Ночь в метро: рок зазвучал из недр земли

В последнюю ночь ушедшего лета станция метро «Сибирская» стала музыкально-кинематографической локацией.

Музыкальный мир, а именно жанр клипа, даёт нашему городу наибольший шанс обрести своё «я» на поприще киноиндустрии. Благодаря Рунету экранизированные мини-истории становятся доступными пользовательскому взору и делают музыку ещё более привлекательной. Рок-команда JivaЯ и кинокомпания «AURUMFILM» задумали создать проект, обещающий стать прорывным в этом популярном направлении. Нoваторским стал сам сеттинг проекта — это первый в городе музыкальный клип, снятый в метро. Мини-фильм на новую песню сибирской рок-группы, сделанный вдохновенно и всерьёз.

Отважная идея снять музыкальный клип в новосибирском метрополитене пришла в голову лидеру рок- группы JivaЯ ещё в начале лета. С течением времени в коллективном разуме продюсерской команды она обросла сюжетными деталями, дополнилась масштабом, точной локацией — ведь нужна была не просто любая станция подземки, а именно созвучная духу музыкальной композиции. В итоге из всей дюжины станций на душу легла «Сибирская» — безоговорочно красивая, архитектурно насыщенная и атмосферная.



Сценарные аппетиты и новые идеи росли как на дрожжах, но команда понимала, что на воплощение всех идей всего одна ночь.

Фото: Сергей Рыжков

«Сибирская» — одновременно и самая популярная у гостей города (за это спасибо её роскошным панно в технике флорентийской мозаики), и самая обобщённая, без местечкового флёра: в том смысле, что она может олицетворять метрополитен любого города. Включая подземки обеих столиц. Более того, она по урбанистическому драйву их даже превосходит.

Из всех уголков мегаполисов станции метро, пожалуй, наиболее сложная кинематографическая натура: «выключить» станцию из дневного быта города практически невозможно. Потому у постановочной группы и музыкантов для такой локации под рукой была только ночь. И, соответственно, до секунды отточенная логистика. К счастью, у творческого дуэта рокеров и кинематографистов сложилось доброе сотрудничество и с подземкой. Идея, воплощенная в прописанный сценарий, прошла все стадии согласования с руководством Новосибирского метрополитена и была принята с живейшим интересом. И, конечно, создатели клипа очень благодарны сотрудникам метрополитена за деятельную творческую отзывчивость — за то, что они согласились «разбудить» станцию на время съёмочного процесса. Ведь для философского песенного сюжета требовалась не просто статичная декорация, а станция во всем своём естестве, в динамике — с движущимся поездом, с работающими эскалаторами. Мир, в котором живут герои музыкального мини-фильма, должен был быть одновременно и настоящим, и как бы сновидением. Таким он и получился: красавица-станция пробудилась в последнюю ночь лета и на «ура» отыграла свою роль.

Актёры клипа: музыканты рок-команды, женская роль — лидер группы JivaЯ и мужская, Алексей Гусев (автор сообщества «Давай дружить»), прожили сюжет мини-кино в антураже «Сибирской» вдохновенно и словно на одном дыхании. Выбор исполнителя мужской роли в клипе был далеко не прост. Для дизайнера Алексея это первая «проба пера» перед камерой, и свою минуту славы он получил благодаря невероятно одухотворённому выражению лица и улыбке способной сделать мир чуточку лучше.



Фото: Сергей Рыжков

Для съёмок был задействован отдельный вагон, реальная кабина машиниста, эскалаторы, платформа, конечно же, тот грандиозный переход между Красной и Зелёной линиями и некоторые локации подземки, которые скрыты от глаз даже самых любопытных пассажиров. Попав в «запретное пространство» и оказавшись в непосредственной близости от проходящих поездов авторы клипа в едином творческом порыве дополняли сюжет новыми решениями и сюжетными поворотами.

Фото: Сергей Рыжков

С импровизированной киноплощадки творческая группа вышла навстречу первым посетителям станции и навстречу первому утру осени.

Сам же сюжет авторы проекта JivaЯ, режиссёр Олег Захаров, операторы Роман Безродный («AURUMFILM») и Дмитрий Коваль («CRELSTUDIO»), решили не раскрывать вплоть до показа, сойдясь в формулировке, что в клипе будет поровну повествовательного и ассоциативного. Пожалуй, без «спойлеров» можно раскрыть лейтмотивную задумку: поиск своего пути, поиск истины. Часто ли мы задумываемся о важных мелочах, когда торопимся за чем-то заоблачным, что кажется нам важным и глобальным... Не проходим ли мы мимо главного в погоне за призрачным и чужим.

В клипе группы JivaЯ урбанистической органики точно будет больше, чем в старинном пугачёвском ролике про горемычного клоуна. Потому что метро в этом сюжете не просто экзотичная декорация, а полновесный соучастник истории. Фото: Сергей Рыжков

Миниатюрный фильм от JivaЯ обещает стать ярким событием для двойного арт-контекста — и для новосибирского рока, и для местного игрового кино. Новосибирск на карте русского рока в принципе важная точка: Янка Дягилева, «Калинов мост», «Иван-Кайф» — яркие блики городского рок-эго. Для столичного «Несчастного случая» Новосибирск — тоже среда первого масштабного дебюта. Своим неповторимым стилем «несчастники» впервые полыхнули на Интернеделе в Академгородке. К тому же, для многих членов «НС» Новосибирск — или родина, или важная деталь личной судьбы.

Потом из общероссийской рок-топографии наш город на время выпал (затенённый двумя столицами и Екатеринбургом). Но теперь, кажется, возвращается. По крайней мере, группа JivaЯ сделала на это весомую и яркую заявку.

Фото: Сергей Рыжков

На кино-уровне это тоже прорывное событие. Во-первых, в метро в принципе снимают нечасто (дело не только в сложнейших оргнюансах, но и в особой архитектурной фактуре – она требует безупречного операторского мастерства). Во-вторых, публика уже поотвыкла от клипов, снятых столь тщательно, именно с кинематографическим уровнем качества — как говорится, не на смартфон.

Первая часть клипа снималась в специальном дополнительном вагоне ещё во время работы метрополитена, в режиме реального времени, в присутствии ни о чём не подозревающих пассажиров, норовящих заглянуть, поучаствовать или, как минимум, задать вопрос из любимого кино: «А чё вы тут делаете, а?». Особо эпичным стал момент, когда на одной из станций не сработала блокировка дверей и пассажиры привычным шагом «попали в кино», и без особого удивления от встречи с работающим профессиональным оборудованием и актёрами, принялись рассаживаться под светящими «софитами». Публику не удивили даже рокеры и киношники, пытающиеся стать живой преградой между людьми и машинами.

Фото: Сергей Рыжков

Союз музыкантов и кинематографистов весьма уверено обещает успех замыслу. В мире местного игрового кино у «AURUMFILM», пожалуй, самый взрослый уровень и большой опыт трюковых съёмок в экстремальных условиях, что безусловно способствовало требованиям сценарной линии клипа.

Фото: Сергей Рыжков

Врожденная иномирность и магичность метрополитена хороша тем, что даёт карт-бланш на любые странности сюжета, на любой сюр. В рамках потенциального зрительского понимания, конечно. Впрочем, в клипе группы JivaЯ фантасмагория обещана в умеренной, здоровой дозировке — как магическая, чарующая, но вполне общечеловеческая история.

История длиною в одну ночь. Ночь, разделяющую лето от осени, ночь, которая успела стать утром, не вызвав у участников процесса ни грамма усталости. Когда солнце неторопливо ползло на смену полной луне, а работники метрополитена начали подготовку к открытию, герои нашего клипа готовились услышать заветную фразу «Стоп! Снято!». Для последнего «уличного» кадра нужен был дождь. Он был заранее согласован с небесной канцелярией молитвами продюсеров, которые намеренно избегали всего искусственного в кадре. Но в тот день роль дождя сыграли первые лучики осеннего солнца.



Презентация клипа обещает стать громким событием городского масштаба. Об этом и о возможности присутствия зрителей создатели клипа выступят с отдельным анонсом.