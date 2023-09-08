Новое предсказание Жириновского: что ждёт СВО 19 сентября

Известный политик Владимир Жириновский сделал неожиданное предсказание относительно СВО

Уже прошло более полутора лет с тех пор, как этот выдающийся политик покинул нас. За свою долгую карьеру Жириновский сделал множество прогнозов, многие из которых оказались верными. Одним из таких предсказаний было заявление о спецоперации, которая произойдет в определенный день.

Многие россияне помнят его предсказание о начале спецоперации "в 4 часа утра, 22 февраля". Три месяца до начала этой операции на Украине Жириновский предсказал, что 2022 год не будет мирным, но в этот период Россия снова станет великой страной.

Однако оказалось, что эта речь имела продолжение. Жириновский добавил следующее:

«Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», — заявил Владимир Жириновский.

Владимир Вольфович вообще очень много рассуждал о выполнении странами НАТО «ультиматума» о «гарантиях безопасности», который выдвинул им российский МИД. В той памятной речи в Думе он подчеркнул: «Я не раз говорил, как надо с ними (подразумевается блок НАТО) разговаривать, что от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: «Давайте выполнять! Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу — а какую, вы почувствуете в четыре утра 22 февраля».