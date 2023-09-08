Общественные наблюдатели следят за ходом голосования в Новосибирской области

В первый день голосования на избирательных участках и в центре видеонаблюдения на площадке НГУАДИ активно работают общественные наблюдатели, эксперты оперативной мониторинговой группы, представители политических партий. Также действует «горячая линия» для оперативного реагирования на обращения по выборам.

В числе посетивших штаб общественного наблюдения — новосибирские блогеры. Они смогли «изнутри» увидеть, как организована работа штаба, какая картина представлена на видеостене. Девушки-блогеры с большим интересом задавали вопросы, лично убедились, как важно общественное наблюдение для легитимности выборов и, конечно, сделали фото и видео для своих соцсетей с места событий.

Как прокомментировала председатель областной Общественной палаты Галина Гриднева, общественные наблюдатели на конкретном избирательном участке видят, как там идет голосование, а в центре видеонаблюдения есть возможность наблюдать за всем выборным процессом в целом. Такой всесторонний и независимый мониторинг повышает доверие избирателей. «К 12 часам дня в штаб не поступало сигналов о нарушениях, процесс идет слаженно, у людей хорошее настроение, и они идут на избирательные участки», — подчеркнула Галина Гриднева.

Во всех выборных регионах сегодня работают представители мониторинговой рабочей группа по наблюдению за выборами Совета по правам человека при Президенте РФ. Они осуществляют мониторинг хода избирательной кампании. Ирина Киркора, заместитель Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, которая находится в Новосибирской области, отметила, что представители мониторинговой группы активно взаимодействуют с центром общественного наблюдения, общественными палатами регионов, чтобы легитимность выборов не вызывала никаких сомнений. «Мы не только смотрим за ситуацией с мониторов, мы выезжаем непосредственно на участки. Взаимодействуем с представителями партий, чтобы была соблюдена максимальная прозрачность», — подчеркнула Ирина Киркора.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь, побывавший в штабе общественного наблюдения проверил техническую готовность и отметил, что можно увидеть ситуацию на каждом избирательном участке. «Это позволяет еще раз подчеркнуть открытость и прозрачность избирательного процесса. Так как у нас впервые в Новосибирской области внедрена структура дистанционного электронного голосования, то это позволило мне, никуда не выходя из офиса, сделать свой выбор за 20 секунд», — сказал министр.

По словам Романа Бубенова, председателя комиссии областной Общественной палаты, по развитию цифрового общества и взаимодействию со СМИ, который контролирует ситуацию с дистанционным голосованием, на настоящий момент уже 30% из числа подавших заявление на дистанционное электронное голосование сделали свой выбор. «Уже сейчас понятно, что на территории Новосибирской области эта форма получила хорошую поддержку со стороны избирателей», — отметил Роман Бубенов.