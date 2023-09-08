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общество

Рейс Мирный — Новосибирск экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажира

Фото: freepik / chevanon

Самолёт Мирный – Новосибирск приземлился в Красноярске из-за больного на борту.

Рейс авиакомпании «Алроса», следовавший из Мирного (Якутия) в Новосибирск, экстренно приземлился в Красноярске из-за больного пассажира 7 сентября. Об этом сообщил тг-канал Aviaincident.

По данным канала, во время полёта 38-летнему мужчине стало плохо — у него снизилось давление и случался сердечный приступ. Командир воздушного судна доложил диспетчеру о происшествии и принял решение следовать в аэропорт Красноярска.

Напомним, на борту авиарейса Владивосток—Новосибирск пассажир потерял сознание.

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Дамир Трубников

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