Шаурма-убийца: раскрыты подробности гибели жительницы Курской области после отравления

В Курской области 22 человека отравились шаурмой.

В Курской области в Льгове умерла 23-летняя медсестра, поев шаурму. Об этом пишет Shot.

По данным телеграм-канала, 6 сентября девушка во время обеда решил поесть шаурму, однако почти сразу ей стало плохо. В больнице ей поставили капельницу, но утром следующего дня она умерла от инфекционно-токсического шока.

Причиной гибели, предварительно, стало протухшее мясо, которое сотрудники заведения тщательно солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил.

По данным Mash, в мясе нашли стафилококк. Число пострадавших увеличилось до 22 , 11 человек находятся в больнице.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об обороте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Несколько сотрудников уже задержали.

Как ранее писал Сиб.фм, в ноябре 2021 года в правоохранительные органы стали массово поступать заявления от жителей города Татарска, которые попали в больницу с отравлением, после того как полакомились роллами от «Суши Хаус».