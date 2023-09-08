Совершенно секретно: в Новосибирске опубликованы запрещённые в СССР кадры

Мы часто слышим от старшего поколения фразу «В прошлом все было лучше». В СССР продукты были органическими, без химических добавок, люди были более простыми и добрыми, жили в дружественной атмосфере.

В данной статье представлены работы следующих фотографов: Владимира Соколаева, Владимира Воробьева, Александра Трофимова и Георгия Пинхасова. Фотографии были сделаны без использования фильтров и ретуши, чтобы отобразить реальность СССР.

В некоторых странах до сих пор борются за гендерное равенство, однако в СССР такой проблемы не было. Все работали на равных условиях.

«Новосел Ордженикидзевского района», 1984 год. Эта известная фотография показывает, насколько комфортно жили новопоселенцы. Мужчина в носках и сланцах вышел на улицу приготовить обед.

В СССР не было автосервисов на каждом углу, поэтому владелец автомобиля должен был уметь ремонтировать свою машину самостоятельно.

Снимок «Продажа бараньих ребрышек». Люди с улыбками на лице ждут на улице своего куска мяса. Полная антисанитария, голые кости без мяса, но люди стоят и ждут, потому что других вариантов у них нет.

Здесь мы видим дружелюбных людей, которые не оставят своего товарища в беде. Мужчина напился до потери сознания, а окружающие даже не обращают на него внимания.

Куры продавались плохо обработанными, поэтому приходилось доделывать работу на костре или дома на газу. Часто выбирали улицу из-за неприятного запаха. Обратите внимание на форму и размер куриного тушка. Кажется, что птица была на строгой диете.

Девушка родила, и ее положили на кушетку в коридоре. В руках у нее кефир — лечебное средство, так как других не было. Все самое лучшее для мам.

"Обед бригады на свиноферме". Пир из хлеба и какого-то напитка.

"Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год. Неважно, мужчина ты или женщина. Если хочешь есть — иди и работай. Обратите внимание на беляши в руках другой женщины — яркий пример здорового питания, о котором так часто говорят люди, жившие в СССР.

"Наказание". Воспитание детей в лагере выглядело именно так. За любой проступок ребенка обнажали и ставили за дверь, в середину комнаты или в угол. Затем ребенок должен был понять, что так делать больше нельзя.

Очереди. Они были везде, где продавались еда, одежда или техника. Дефицит заставлял людей ждать часами, чтобы купить хоть что-то. Часто в эти очереди брали детей, так как из-за дефицита многие товары выдавали по одному на руки.

Вот и полки магазинов, переполненные ассортиментом.

Похороны Андропова. Людей принуждали собираться в актовом зале и смотреть по телевизору похороны лидеров государства.