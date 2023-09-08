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общество проиcшествия

В Новосибирске 17-летний подросток совершил диверсии на железной дороге

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске студента колледжа обвиняют в диверсии на ЖД путях.

В Новосибирске 17-летний студент колледжа обвиняется в диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По версии следствия, 25 августа несовершеннолетний нанес удары на перегоне «Новосибирск-Западный» – «Обь» по релейному шкафу и вывел его из строя.

На следующий день, 26 августа, на этом же перегоне совершил поджог другого релейного шкафа. Подростка удалось задержать только 6 сентября. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

В отношении студента была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 6 ноября.

Напомним, поезд задержался из-за поджога в Новосибирской области.

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Дамир Трубников

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