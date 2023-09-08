В Новосибирске агроном Шубина рассказала о возможной гибели 50% картофеля в сентябре

В Новосибирске агроном Людмила Шубина предупредила о возможной гибели 50% картофеля в сентябре.

В Новосибирске агроном Людмила Шубина предупредила дачников о возможной гибели до 50% картофеля в сентябре 2023 года. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Агроном рекомендует начать выкапывать картофель уже сейчас.

С её слов, картофель является наиболее уязвимым овощем к фитофторозу, заболеванию, вызываемому грибоподобным микроорганизмом, который живет в почве. В этом году среднеспелые и поздние плоды страдают от заболевания из-за резких перепадов температур. Фитофтороз проявляется на листовых пластинах и может привести к пожуханию листьев.

Шубина подчеркивает, что каждый день промедления может повлечь за собой гибель урожая. После того, как картофель будет выкопан, его необходимо тщательно просушить, положить в ящики или мешки из сетки и подержать в темном, сухом и хорошо проветриваемом помещении в течение 10 дней. Нельзя сразу откладывать картофель на хранение, так как фитофтороз может появиться на клубнях.

Шубина также отмечает, что в местах с торфянистыми и песчаными почвами, где было мало дождей, можно немного повременить с выкапыванием картофеля. Однако в целом, если не отсеять плохие плоды вовремя, до 50% урожая может погибнуть из-за дождливого сентября.

Напомним, агроном Шубина раскрыла жителям Новосибирска советы по сбору картошки.