В Новосибирске архитекторы призвали снести двухэтажный самострой в старом квартале

В Новосибирске архитекторы выступили за снос двухэтажного самостроя в старом квартале.

Архитекторы призвали снести здание магазина в виде 2-этажного самостроя в микрорайоне «Красная горка» Калининского района Новосибирска. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Снести недостроенное здание на ул. 25-лет Октября требуют также краеведы и местные жители. К возведению самостроя приступили в 2020 году. Причем собственник утверждал, что строится нестационарный объект. Согласно заключению Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона от 6 сентября, при возведении здания допущены нарушения.

Впервые общественники пожаловались на строительство этого здания в надзорные органы и мэрию в том же 2020 году, однако стройка не прекратилась. По словам кандидата архитектуры, доцента НГАСУ Анны Наволоцкой, дома в «Красной горке» выполнены в едином стиле, данная часть мегаполиса с 2017-го имеет охранный статус.

«Здесь нельзя просто взять и построить здание, какое захочется, без согласований и без учета архитектурных особенностей этих исторических кварталов. Но собственник участка на улице 25-лет Октября между домами № 19 и № 21 этими требованиями пренебрег и начал строить», — сказала она.

Также известно, что ранее мэрия подала в суд на собственника участка, однако в минувшем году суд отказал в иске о сносе. Это объяснили тем, что на участке находится временное сооружение, которое не является объектом капитального строительства. В нынешнем году Наволоцкая обратилась в региональную прокуратуру.

После направления обращения в госинспекцию поступила информация о том, что возведение объекта сопровождалось нарушением целого ряда норм и правил. BFM-Новосибирск опубликовало ответ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

«В ходе анализа поступившей информации установлено, что объект не соответствует требованиям к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска...Анализ полученных сведений свидетельствует о признаках грубейших нарушений при реализации органом местного самоуправления разрешительной деятельности в противоречие нормам законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», — сказано в ответе.

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