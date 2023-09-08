В Новосибирске на Советском шоссе к середине сентября откроют отремонтированную дорогу

В Новосибирске для движения откроется участок Советского шоссе.

В Новосибирске участок Советского шоссе, на котором проводятся ремонтные работы, должны открыть 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что с указанного периода для движения будут доступны все четыре полосы. По информации мэрии, в настоящее время на участке указанного шоссе между улицами Мира и Петухова рабочие ремонтируют три путепровода. Работы на половине проезжей части уже подошли к концу.

Подрядные организации занялись второй стороной. Там сейчас работают на консольной части. Движение по четырем полосам откроют после обустройства гидроизоляции и создания двух слоев асфальта. Полностью закончить ремонтные работы обещают во втором осеннем месяце этого года.

«Перед строителями стоит задача в кратчайшие сроки завершить работы на осевой полосе и обеспечить движение по трем полосам из четырех: две полосы в одну сторону улицы Мира и одна — в сторону улицы Петухова», — подчеркнули в муниципалитете.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске архитекторы призвали снести двухэтажный самострой в старом квартале.