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вчера 23:59
общество

В Новосибирске подростки прокатились на стеклах электропоезда

Фото: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске заметили подростков-самоубийц.

Сегодня, 8 сентября, в Новосибирске заметили подростков, которые цеплялись за вагоны электропоезда. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Несовершеннолетние взобрались на заднюю часть электропоезда, встали спинами к стеклам и ехали так, держась за конструкцию транспортного средства.

В комментариях подписчики раскритиковали подростков, написав, что так можно легко убиться. Телеграм-канал опубликовал соответствующее видео.

Как ранее писал Сиб.фм, раскрыты подробности гибели жительницы Курской области после отравления.

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Павел Фролов
Журналист

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