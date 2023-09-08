В Новосибирске подростки прокатились на стеклах электропоезда

В Новосибирске заметили подростков-самоубийц.

Сегодня, 8 сентября, в Новосибирске заметили подростков, которые цеплялись за вагоны электропоезда. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Несовершеннолетние взобрались на заднюю часть электропоезда, встали спинами к стеклам и ехали так, держась за конструкцию транспортного средства.

В комментариях подписчики раскритиковали подростков, написав, что так можно легко убиться. Телеграм-канал опубликовал соответствующее видео.

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