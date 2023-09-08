В Новосибирске псориазом стали болеть даже трёхлетние дети

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало интервью с дерматовенерологом Верой Пахомовой – она рассказала, что болезнями кожи стали страдать даже трёхлетние дети.

На сегодняшний день диагноз «псориаз» выносят даже трёхлетним детям. Врач дерматовенеролог Вера Пахомова рекомендует не затягивать, если появились проблемы с кожей: при шелушении и красных пятнах следует сразу обратиться к врачу. Иногда ситуацию обостряет самолечение.

«Я сталкивалась с наложением на воспаления мазей с нефтью, от которых это воспаление становилось еще сильнее, – объясняет Вера Пахомова.

– Несколько пациентов приносили мне китайские мази. И самое ноу-хау – змеиный яд. Пациенты покупают его в интернете, разводят с водой и наносят на кожу. От этого воспаления только усиливаются».

Также дерматовенеролог объяснила, что псориаз – это генетическое заболевание. Но проявляется после, например, перенесенных инфекций: ОРВИ или ангины. Может произойти обострение и по причине нехватки витаминов.

Также напомним, что этой весной российские учёные з Института Химии растворов имени Г.А. Крестова РАН разработали инновационные гели для лечения рака кожи.