В Новосибирской области 8 сентября на выборах проголосовали более 10% избирателей

В Новосибирской области подошел к концу первый день голосования на выборах губернатора.

Сегодня, 8 сентября, явка избирателей на участки в Новосибирской области составила 10,08%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Все 1804 избирательных участка закрылись в области в 20:00. Без учета ДЭГ свои голоса отдали 210 508 избирателей. По информации ТГ-каналов, которые ссылаются на сведения ЦИК РФ, еще 46,3 тыс. граждан проголосовали дистанционно. Речь идет о 52% от всех зарегистрировавшихся.

Сегодня, в пятницу, на избирательных участках насчитывалось 750 наблюдателей. От политических партий было представлено 218 человек, от кандидатов — 23, а от региональной Общественной палаты — 509.

«Помимо региональных выборов в регионе проходят 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах области и городе Бердске», — подчеркнули в избиркоме.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирской области могут проголосовать в Беловодском районе ЛНР.