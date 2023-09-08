Жители Новосибирской области с 8 по 10 сентября могут проголосовать за губернатора.

В Новосибирской области начались выборы губернатора. Они продлятся 3 дня: 8, 9 и 10 сентября.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, голосовать необходимо по месту регистрации. Если заранее (до 4 сентября) избиратель не выбирал другие способы для голосования, то свой голос отдать можно будет только на избирательных участках лично.

При наличии уважительных причин можно проголосовать "на дому". Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию с 14:00 10 сентября. В этом случае сотрудники участковой комиссии придут к избирателю для голосования. К причинам проголосовать из дома относятся состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком, а также другие социальные факторы.

Если к моменту голосования избиратель находится в другом регионе России, то до 4 сентября он мог подать заявление в избирком, и потом проголосовать на удобном ему избирательном участке, который указал в заявлении.

Также до 4 сентября можно было подать заявку на дистанционное голосование через портал «Госуслуги».