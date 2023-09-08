В Новосибирской области производство куриного яйца в 2023 году сократилось на 14%

В Новосибирской области резко сократилось производство куриного яйца.

Производство куриного яйца в Новосибирской области значительно сократилось за 2023 год. По данным Новосибирскстата, птицефабрики региона произвели на 100 миллионов штук меньше этого продукта в первые семь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает сокращение производства на 14%.

Наиболее вероятной причиной такого резкого снижения является изменение направления производства на птицефабрике «Евсинская», где ранее производили яйца, но теперь корпуса переделывают под выращивание кур-бройлеров. Двое независимых источников сообщили BFM-Новосибирск об этом, однако пока не поступили комментарии руководителей предприятия.

Эти изменения уже заметны потребителям, особенно в Искитимском районе, где расположена птицефабрика «Евсинская». Жители говорят о том, что они больше не могут купить тушки не бройлерных куриц, а яйца также практически исчезли из магазинов. Ранее эту продукцию выпускала птицефабрика «Лебедевская», но она была фактически уничтожена и передана «Евсинской». По словам жителей, куры и яйца этой фабрики были очень качественными, и в фирменных магазинах за ними даже приезжали люди из других районов. Однако сейчас ситуация изменилась.

В прошлом году Минсельхоз Новосибирской области говорил об увеличении объемов производства куриного яйца и возможности для еще большего прироста этого продукта. Теперь же ситуация кардинально изменилась, и на рынке начинают появляться крупные производители из Омской области и Алтая.