В Новосибирской области разыскивают 14-летнюю девочку из Бурятии

Несовершеннолетняя сбежала из дома в Бурятии и приехала в Новосибирскую область на фуре.

В Новосибирской области разыскивают 14-летнюю Веронику Максимову, которая 23 августа ушла из дома в поселке Еловка (Республика Бурятия). Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что в Новосибирскую область Вероника приехала на попутной фуре.

Вероника ростом 162 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые. На носу шрам от ветрянки. В момент пропажи была одета в штаны темного цвета, клетчатую рубашку и в кроссовки черного-белого цвета.

Известно, что девочка ранее уже пропадала в январе 2023 года. Тогда правоохранители нашли её в городе Челябинске.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Вероники Максимовой, просим сообщить в МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8 (3012) 41-66-66, 29-50-61, 21-50-68 или 8-950-397-58-15. Либо 112.

Как ранее писал Сиб.фм, многодетная мать из Новосибирска разыскивает спасителя своего сына.