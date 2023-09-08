В Новосибирской области стартовал первый день выборов губернатора

Выборы губернатора Новосибирской области впервые пройдут с внедрением технологии дистанционного голосования. Эта инновация существенно упростит процесс голосования и предоставит возможность выразить гражданскую позицию многим людям, независимо от их местоположения.

По мнению спикера Законодательного Собрания Новосибирской области, уровень участия избирателей превысит показатели 2018 года. Он также отметил, что сложно делать точные прогнозы из-за наличия электронного голосования — кто-то посещает избирательный участок лично, а кто-то голосует через телефон или компьютер. Но результаты выборов, по его мнению, продемонстрируют единство области.

«Три дня продолжается голосование — 8, 9, 10 сентября. Считаю, надо показывать личным примером и в первый день голосовать. Уверен, что в сегодняшней ситуации — непростой ситуации! — это наш долг, наша обязанность: прийти проголосовать и поддержать нашего кандидата. Показать всему миру, что мы одно целое — одна область, одна страна, одно государство», — говорит Андрей Шимкив.

На фото: председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Граждане могут проголосовать по месту регистрации или — при наличии уважительных причин — удаленно. Дистанционное электронное голосование впервые применяется на региональных и муниципальных выборах. Механизм «Мобильный избиратель» доступен только на выборах губернатора.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко воспользовался технологией ДЭГ через систему «Госуслуги». Он подчеркнул, что решение, которое примут сейчас, будет иметь важное значение для будущего Новосибирской области, и каждый гражданин должен подойти к этому ответственно. «Я проголосовал одним из первых, в 8 утра, с рабочего места, используя удобный метод ДЭГ. Выбор за нами! Я сделал свой выбор», — заявил он.