В новосибирском метро открылась выставка «Герои и подвиги»

Выставка «Герои и подвиги», посвященная защитникам Родины, открылась в новосибирском метрополитене.

«Герои и Подвиги» — это уникальный проект, созданный Российским военно-историческим обществом при поддержке министерства обороны РФ. Основная задача продемонстрировать, что во все времена только стойкость, отвага, мужество и любовь к Родине помогали преодолевать трудности и служили вдохновением для будущих поколений.

В переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» на плакатах представлены портреты, документы и исторические справки, рассказывающие о наших полководцах.

- Эта выставка крайне познавательна и особенно для детей. Да и вообще, я считаю, что никому не помешает освежить знания истории. Конечно, когда идешь по метрополитену и видишь эти исторические фигуры, тебя переполняет гордость за страну. Это очень сильно, — поделилась своими впечатлениями с Сиб.фм жительница города Наталья.

- Конечно, мне знакомы здесь многие имена, впрочем, как и любому грамотному человеку, которому не наплевать на свою историю, на свои корни. Если такие выставки будут продолжаться и дальше, я поддержу,- высказался гость города Павел.

«Герои и Подвиги» — это возможность узнать о великих людях, а также — повод задуматься о том, какие качества делают человека героем. Это альманах, подтверждающий, что герои прошлого живут в нашей памяти. Выставка вызывает гордость за нашу страну и ее историю, а также помогает лучше понимать, кто мы есть и кем мы хотим быть. Благодаря эффективной работе Новосибирского метрополитена экспозиция доступна и удобна для просмотра пассажиров подземки.