В Омске трое подростков связали и изнасиловали девушку

В Омске арестовали подростков после изнасилования девушки.

В Омске трое подростков связали и изнасиловали 28-летнюю девушку. Об этом пишет Ом1.

По данным издания, происшествие случилось на улице Вавилова в конце июля. Подростки использовали кабель, чтобы связать жертву, а затем надругались над ней. Позже на месте происшествия нашли части изоляции кабеля.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит до десяти лет лишения свободы за изнасилование.

Напомним, под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 12 лет.