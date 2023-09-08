В России пенсионный возраст увеличат сразу на три года: кого ждут изменения

С 1 января 2024 года мужчины в России будут выходить на пенсию на три года позже.

В России готовятся к серьезным изменениям в пенсионной системе. Несколько лет назад была запущена пенсионная реформа, и теперь наступает новый этап, связанный с повышением пенсионного возраста. С 1 января 2024 года мужчины в России будут выходить на пенсию на три года позже. Это касается граждан, родившихся в 1961 году, то есть тех, кто отметил свое 63-летие. Женщины, которые родились в 1966 году и достигли возраста 58 лет, также получат право на выход на пенсию.

Однако для получения пенсии необходимо соблюдать еще несколько условий, которые предусмотрены новой пенсионной реформой. К 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла. В противном случае назначение пенсии будет отклонено.

Кроме того, следует учитывать, что постепенно пенсионный возраст будет повышаться на 5 лет. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.