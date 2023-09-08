В Толмачёво Новосибирской области доступ к газу появился во всех жилых домах

В Толмачёво Новосибирской области ввели в эксплуатацию новый газопровод.

В селе Толмачёво Новосибирского района 8 сентября ввели в эксплуатацию газопровод высокого и низкого давления с пунктом редуцирования газа. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Отмечается, что протяженность газопровода составляет 16,7 км, возвели его за счет средств ПАО «Газпром». Денис Архипов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, отметил важность строительства газопровода для граждан, проживающих в Толмачёво. Тем самым удастся, в частности, снять нагрузку с системы электроснабжения.

«Многие здесь использовали электрокотлы, в результате сеть нагрузку не выдерживала, теперь эту проблему удастся решить», — сказал Архипов.

Благодаря вводу нового газопровода к природному газу смогут подключиться свыше 550 домовладений. Так что возможность для подключения к газу появилась у всех частных домовладений указанного села.

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