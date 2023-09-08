В центре Новосибирска реконструируют сквер «Крылья Сибири»

В центральной части Новосибирска преображается зеленая зона.

В центре Новосибирска компания S7 занимается реконструкцией сквера «Крылья Сибири». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в своем Телеграм-канале.

По словам градоначальника, в центре мегаполиса обновляют тротуары, укладывают гранитную плитку на дорожках. Кроме того, специалисты обустраивают скамейки, ландшафтное освещение и малые архитектурные формы.

Пока ведутся ремонтные работы, перекрыт проход по тротуару вдоль ул. Орджоникидзе. Строительную площадку можно обойти вдоль здания «Ростелекома». По информации подрядчика, 9 сентября вдоль здания откроется реконструированный тротуар.

«Приношу новосибирцам извинения за предоставленные на время работ неудобства и призываю соблюдать правила дорожного движения, не выходить на дорогу и пользоваться безопасным обходом!» — отметил Локоть.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске опубликовали перечень улиц с перекрытиями и ограничениями стоянок.