В центре Новосибирска в субботу перекроют улицы из-за полумарафона Раевича

В Новосибирске 9 сентября пройдет 26-й полумарафон памяти Александра Раевича.

В субботу, 9 сентября, в Централньо районе Новосибирска перекроют часть улиц из-за Сибирского фестиваля бега. В этот день пройдёт 26-й полумарафон памяти Александра Раевича и Парад российского студенчества.

На время проведения марафона и подготовки к нему превращается движение, запрещается стоянка и парковка машин в Центральном районе Новосибирска.

Полный список перекрытий улиц с 7:00 до 18:00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Полный список перекрытий улиц с 7:00 до 22:30:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до площади им. Ленина;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Ограничена стоянка и запрещена парковка:

— с 00.00 часов 5 сентября до 18.00 часов 10 сентября на площади им. Ленина в районе дома № 27 на Красном проспекте;

— с 00.10 часов 7 сентября до 23.55 часов 9 сентября на площади им. Ленина в районе дома № 25 на Красном проспекте;

— с 00.00 часов до 18.00 часов 9 сентября на Красном проспекте на участке от ул. Державина до ул. Советской; на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— с 00.00 часов до 22.00 часов 9 сентября:

— на Красном проспекте на участке от ул. Гоголя до ул. Крылова;

— на Красном проспекте на участке от ул. Фрунзе до ул. Советской;

— на Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

— на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— на Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.