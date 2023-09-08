В ЗАГС Новосибирской области озвучили наиболее необычные имена новорожденных

Стали известны самые необычные имена детей в Новосибирской области с начала 2023 года.

Самыми редкими именами среди новорожденных девочек в Новосибирской области с начала текущего года стали Аполлинария, Владислава, Владлена, Глафира, Каталея. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.

Также это такие имена, как Констанция, Лавиния, Лукерья, Матрена и Станислава. Что касается наименее распространенных мужских имен в области, то это Анас, Демьян, Динислам, Клим, Мирослав, Назар, Платон, Теодор, Фаддей, Харитон.

Самыми распространенными женскими именами стали Ева, София, Мария, Алиса, Полина, Арина, Варвара, Екатерина, Вероника. Мальчиков чаще всего называли Артем, Михаил, Александр, Роман, Матвей, Лев, Максим, Мирон, Марк, Иван. Стоит отметить, что за первые восемь месяцев нынешнего года в Новосибирской области появилось на свет 17 693 ребенка. Из этого количества 2618 пришлось на последний месяц лета.

Как ранее писал Сиб.фм, школьник из Новосибирска Егоренков пообщался с президентом Путиным.