Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске в ближайшие дни

В Новосибирской области ожидаются заморозки.
Согласно сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время в Новосибирской области ожидаются заморозки. Об этом пишет МК.
Температура может опуститься до 1-3 градусов.
Заморозки ожидаются и в других регионах страны. Так, в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Карелии температура опустится также до 1-3 градусов.
В Иркутской и Омской областях заморозки будут более сильными
Вильфанд отмечает, что эти заморозки серьезные, но всё же можно считать их относительно легкими.
Напомним, в Новосибирске озвучили причины аномально крупного града 4 сентября.