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общество

Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске в ближайшие дни

Фото: freepik / wirestock

В Новосибирской области ожидаются заморозки.

Согласно сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время в Новосибирской области ожидаются заморозки. Об этом пишет МК.

Температура может опуститься до 1-3 градусов.

Заморозки ожидаются и в других регионах страны. Так, в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Карелии температура опустится также до 1-3 градусов.

В Иркутской и Омской областях заморозки будут более сильными

Вильфанд отмечает, что эти заморозки серьезные, но всё же можно считать их относительно легкими.

Напомним, в Новосибирске озвучили причины аномально крупного града 4 сентября.

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Дамир Трубников

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