Врач Ковальков объяснил причину набора лишнего веса осенью

По словам специалиста, все дело в человеческой природе и гормонах.

Врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков в беседе с Pravda.Ru объяснил, что осенью люди набирают лишний вес из-за человеческой природы и гормонов.

По словам специалиста, у людей есть гормоны — нейромедиаторы, которые называются гормонами удовольствия — эндорфинами. Среди них выделяется такой гормон, как серотонин, который напрямую влияет на настроение человека. Он выделяется, когда на улице стоит солнечная погода. В осенний период солнца почти нет, следовательно, гормон удовольствия не выделяется.

При этом самое простое получение удовольствия — это наслаждение от еды, особенно при сочетании жирного и сладкого. Это приводит к набору лишнего веса.

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