«Всё равно умрёт»: отец девочки с редким заболеванием задолжал жительнице Новосибирска полмиллиона

Жительница Новосибирска Анна рассказала о редком генетическом заболевании своей дочери Леры и о том, как вот уже шесть лет пытается взыскать с бывшего супруга более 600 тысяч рублей на лечение и содержание ребёнка.

Анна и Руслан Арестов встретились больше 10 лет назад: молодые люди полюбили друг друга, и вскоре жительница Новосибирска переехала жить в Бийск. Когда у пары появилась дочка Лера, отец признал ребёнка и записал на своё имя. Проблемы начались, когда девочке было около полутора лет.

«Лера и ходила, и говорила. Мы её отдали в частный детский садик. Сначала у неё какие-то непонятные движения в руках появились, как потирания, началась шаткая походка, стала падать. Знаете, когда дети слазят с дивана: на ноги встала и пошла. А она — раз упала, два упала.... Мы ей говорим: «Лер, ты чего?» И всё хуже и хуже, — рассказывает Сиб.фм Анна. – Я уехала сначала на обследование в Новосибирск, анализы посылали в Москву. В 2017 году поставили диагноз — синдром Ретта».

Для справки: Синдром Ретта – наследственное заболевание, распространенное среди девочек и относящееся к формам умственной отсталости. Свое название синдром получил благодаря педиатру Андреасу Ретту, который впервые описал его в 1966 году. В большинстве случаев заболевание приводит к глубокой инвалидности и нарушению связи с окружающим миром. Встречается 1:10000 — 1:15000, у мальчиков ещё реже, они оказываются нежизнеспособными.

Анна не считает, что заболевание генетическое: в её роду оно ранее не встречалось. Некоторые из врачей подтверждают догадки матери, что оно стало развиваться после прививки АКДС, которую делают в 3 месяца.

Сначала родители стали думать: какие лечение и реабилитация нужны ребёнку. Ранее Анна приобрела в ипотеку дом в городе Бийск, в нём и остался жить гражданский супруг Руслан. Молодая мать перебралась в Новосибирск, так как здесь было больше возможностей обследовать девочку.

«Она всё равно умрёт!»

Сначала Анна с девочкой поселилась в доме матери Руслана в Новосибирске. Отсюда ей было удобнее ездить по врачам с ребёнком и водить Леру в детский сад. При этом Анна ещё продолжала работать, но однажды свекровь её буквально шокировала.

«Когда диагноз подтвердился, она просто продала дом. Видимо, она и Руслана накрутила: «зачем тебе это надо, ребёнок инвалид! Она всё равно умрёт....» А через две недели она продала дом в Новосибирске и переехала в мой дом в Бийске. Поставила меня перед фактом и заявила, что у меня три дня собрать вещи, а она уезжает к сыну, который у неё один. Я даже опешила сначала, говорю: « в мой дом, за который я плачу ипотеку?», — продолжает Анна. – Мне пришлось переехать жить в Калининский район, но это было нам неудобно, так как у нас садик был на МЖК».

Анна попросила бывшего избранника написать отказную на ребёнка, так как мама с Валерией много ходила по врачам, где требовались согласия двух родителей. Однако Руслан отказался и сказал, что не хочет быть «лишенцем». В 2017 году Анна пережила и судебное разбирательство.

«Он посоветовался с юристом и говорит: «давай я тебе выпишу доверенность, пусть её кто-нибудь удочерит». Я говорю: «ты шутишь? Это тебе что котёнок?» И говорю ему, что лишу родительских прав через суд, который и алименты назначил,

- вспоминает Анна. – Его лишили родительских прав буквально вторым заседанием, потому что на первое заседание он не пришёл. На втором заседании секретарь суда позвонила ему при мне, говорит: «Руслан Александрович, почему вы на суд не приезжаете? Судьба ребёнка – вас лишают родительских прав...» А он говорит: «вы что не знаете, что она больная и всё равно умрёт? Зачем я буду тратить время...» И секретарь к судье заходит и всё это с возмущением рассказывает. Она его лишила и всё...»

"Оторвала провода"

Пока Анна в Новосибирске билась за жизнь и здоровье Леры, Руслан Арестов с мамой жил в доме, купленном в ипотеку в Бийске. Там они развели хозяйство и, как говорит мать Леры, потихоньку распродавали её имущество.

«Они завели курей более 2 000 штук, бизнес у них там.... При доме было СТО – у меня на неё был отдельный кредит. Мы покупали оборудование, чтобы работать, он всё продал, проиграл всё в казино – в карты, покер. Там были долги за свет более 90 000 рублей: он не платил вообще, — утверждает Анна. – Слив они специально вывели под дом – начали пакостить. Потом я говорю: «всё, съезжайте, я буду дом продавать». Он говорит: «никуда я не поеду!»

В 2018 году Анна отправила приставам в Бийск исполнительный лист: на тот момент за Русланом уже числился большой долг, хотя алиментов назначили 5 000 в месяц. Как считает мать Леры, судебные приставы не приняли на тот момент никаких мер к взысканию.

«Они говорили, что приходили в мой дом, но приставам никто не открывал: так они ничего взыскать с него не могли. Потом, в 2019 году, я уже самолично туда приехала, оторвала провода от дома. Свекровь мне говорит: «ещё раз зайдёшь сюда – я напишу на тебя заявление, что ты у меня вещи украла». Я вышла, постояла, а у меня с собой документы, что я единоличный собственник, — говорит Анна. – Поехала в хозяйственный магазин, купила трос, перекинула провод и просто на машине оторвала его. Всё! Они вызвали полицию, я показала документы и сказала: «это мой дом, я что хочу, то и делаю!»

Принудительный труд

Ещё несколько лет Анна пыталась добиться получения алиментов, но безуспешно, долг составил 300 000 рублей: мать девочки уже просто вынудила приставов завести уголовное дело на Руслана Арестова.

«Он скрывался, я им звонила, говорила: «ну, вы что-то делайте, какие у вас есть принудительные меры?» Он специально в объяснительных писал, что официально не работает, перебивается случайными заработками. Я настояла, чтобы уже завели уголовное дело! – восклицает Анна. – В итоге ему назначили пять месяцев принудительных работ. В итоге он должен был работать по основному месту работы: он заявил, что его трудоустроят официально. Он относит документы в ГУФСИН, и работодатель отчислял за него в пользу государства 5%, но только ИП Шулубаев, где работал Руслан Арестов, было ликвидировано!»

В итоге Анна получала от бывшего сожителя максимум 1 000 месяц. Долг копился 5 лет и сейчас составляет 660 тысяч рублей.

Настоящий мужчина с голой ж**ой

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался и мнением второй стороны: если бийские приставы не смогли найти Руслана Арестова, то мы его вызвонили. Мужчина не считает себя таким уж отъявленным негодяем.

– А о чем будет ваша история: какой папа плохой? – спрашивает меня Руслан Арестов;

-– А вы алименты платите? – отвечаю вопросом на вопрос.

– А что дело только в алиментах? – продолжается диалог....

В итоге после серии взаимных вопросов Руслан Арестов говорит, что раньше у него не было возможности платить алименты, да и бывшая гражданская жена всё забрала.

«Конечно, это всё хорошо и весело со стороны матриархата, а когда на тебя вешают 15 уголовок, и все за тобой бегают и пытаются в тюрьму посадить – это всё выглядит не очень радужно. Вы сильно не обольщайтесь, — зачем-то подмечает Руслан Арестов. – Мне уже надоело все эти версии рассказывать, потому что смысла нет! В матриархальном государстве версии мужчин никого не интересуют».

Руслан начинает пенять на то, что его лишили прав, и ребёнку он ничем помогать не может. Предлагает сначала всё выяснить про поведение его бывшей второй половинки.

«Я сразу же, в первые полгода, обзвонил все своих друзей, включая Америку, мне все сказали, что лечения не существует. А потом началась вся эта история с уголовными делами, с отъёмом всего того, что мы нажили вместе. То есть я ушёл, как настоящий мужчина с голой ж**пой»,

- заключил Руслан.

Впрочем, лишённый родительских прав Руслан заявил корреспонденту Сиб.фм, что собирается помогать дочке.

«Я закрою все долги, и если нужно будет – буду помогать. Мне для этого нужно немножко совсем», — говорит Руслан.

– Так вы предпринимаете какие-то меры для этого?

– Да, я сейчас уеду за орехами – сезон кедрача. Поработаю два месяца, и всё закрою! – закончил Руслан Арестов.

Тихая смерть...

Между тем, Лере сейчас 9 лет, и она живёт в Oяшинском доме-интернате для детей-инвалидов. Надежды на выздоровление нет – девочка уже перестала узнавать маму, которая часто бывает в гостях.

Анна вновь вышла замуж, но часто бывает у дочки – старается, чтобы та ни в чём не нуждалась. С бывшего гражданского мужа она хочет взыскать всё до копейки, хотя бы даже из принципа.

«Он говорит: «я не работаю, но платить не отказываюсь». Приставы галочку поставили и отпустили его со спокойной душой. У нас Лера ни в чём не нуждается. Но это веди и его долг! Хорошо я смогла её вытянуть, а если бы нет? Ты снял с себя проблему и забыл о её существовании? Но ответственность ведь какая-то быть должна!»

- заключила свой рассказ Анна.