Выборы губернатора Новосибирской области 8 сентября: трансляция первого дня

В Новосибирской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора. Сиб.фм в текстовой трансляции будет сообщать о важных событиях голосования.

С 8 по 10 сентября в Новосибирской области проходят выборы губернатора, избирательные участки в регионе открылись в 8:00.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, голосовать необходимо по месту регистрации. Если заранее (до 4 сентября) избиратель не выбирал другие способы для голосования, то свой голос отдать можно будет только на избирательных участках лично.

Свой голос на выборах отдал действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион. Сегодня и я проголосовал на избирательном участке в лицее №12», — высказался глава региона.