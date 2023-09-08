Жители Новосибирска жалуются на загрязнение воздуха ИК №18

На Ключ-Камышенском плато в Новосибирске часто стоит пелена густого дыма – об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Поделиться своей бедой жители Ключ-Камышенского плато решили в социальной сети «ВКонтакте» в одноимённой группе. Они рассказали, что проблеме много лет, но её решением никто не занимается.

«Дети выходят на прогулку, школьники занимаются физкультурой на улице — и в это же время поднимается дым, дышать нечем», — пишут возмущённые местные жители.

В комментариях под постом появилась информация и от министерства природы Новосибирской области. Специалисты рассказали, что проводили проверку на территории исправительного учреждения и даже выявили нарушения.

«По результатам проверки ИК-18 выдали предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 января 2024 года, а виновное лицо привлекли к административной ответственности»,

— говорится в сообщении Минприроды.

В ведомстве пытаются контролировать этот вопрос и ждут отчёта о том, как ИК №18 выполняет выданное предписание, но информации пока не поступало.

Также напомним, что в июне этого года специалисты Минприроды выяснили, что электродный завод производил вредные выбросы в атмосферу города, чем причинил ущерб окружающей среде на 180 тысяч рублей.