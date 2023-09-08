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политика

Жители Новосибирской области могут проголосовать в Беловодском районе ЛНР

Фото: Телеграм-канал «Новосибирский облизбирком»

Для жителей Новосибирской области открылся избирательный участок в ЛНР.

У жителей Новосибирской области есть возможность проголосовать за губернатора в Беловодском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в новосибирском облизбиркоме.

Отмечается, что там открылся экстерриториальный избирательный участок. Свои голоса могут отдать новосибирцы, помогающие восстанавливать Беловодский район. Кроме того, проголосовать за губернатора Новосибирской области могут жители региона, принимающие участие в СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском молодожёны пришли на выборы губернатора в день свадьбы. Еще ранее поступила информация о том, что избирком раскрыл первые данные о явке на выборах губернатора Новосибирской области.

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Павел Фролов
Журналист

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