Жители Новосибирской области могут проголосовать в Беловодском районе ЛНР

Для жителей Новосибирской области открылся избирательный участок в ЛНР.

У жителей Новосибирской области есть возможность проголосовать за губернатора в Беловодском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в новосибирском облизбиркоме.

Отмечается, что там открылся экстерриториальный избирательный участок. Свои голоса могут отдать новосибирцы, помогающие восстанавливать Беловодский район. Кроме того, проголосовать за губернатора Новосибирской области могут жители региона, принимающие участие в СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском молодожёны пришли на выборы губернатора в день свадьбы. Еще ранее поступила информация о том, что избирком раскрыл первые данные о явке на выборах губернатора Новосибирской области.