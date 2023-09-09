Финалистка шоу «Выжить в Дубае» из Новосибирска появится на «Шоу Воли» на ТНТ

Дарья Александрова из Новосибирска примет участие в «Шоу Воли» на ТНТ.

Финалистка проекта «Выжить в Дубае» из Новосибирска Дарья Александрова присоединится к «Шоу Воли» на ТНТ в качестве гостьи. Посмотреть шоу с ее участием можно будет в 21:00 10 сентября.

Дарья рассказала, что у нее остались незабываемые впечатления от появления в студии «Шоу Воли». Она призналась, что давно желала оказаться на площадке «Мосфильма». Александрова подчеркнула, что была очень рада увидеть шоумена и актера Павла Волю, уточнив, что они мило поговорили и обнялись.

«Уверена, мы еще не раз будем с Пашей пересекаться. Вообще, когда я узнала, что у Паши свое собственное шоу, меня переполняли эмоции! На съемке я была рада видеть Таню Минжуренко, Аню Хилькевич, насчет Паши Мамаева у меня все же остались смешанные чувства», — сказала Дарья.

Кроме того, она отметила, что не считает себя звездой, хотя является медийной личностью. По словам Дарьи, человеку нужно быть готовым к популярности, и большой ответственностью является то, какие действия предпринимаешь, что произносишь. Она заявила, что залогом ее успеха является быть собой. Финалистка проекта «Выжить в Дубае» призвала зрителей посмотреть очередной выпуск «Шоу Воли» с ее участием.

Как ранее писал Сиб.фм, мать Екатерины Хлаповой из клуба болельщиков «Сибири» приехала в Новосибирск после её смерти.