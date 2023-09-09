Главные новости СВО на 9 сентября. Уничтожение украинских катеров в Керченском проливе и переброска Киевом мобилизованных полицейских под Артемовск

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ВСУ перебросили под Артемовск мобилизованных полицейских
Украинское командование перебросило в район Артемовска порядка сотни мобилизованных полицейских. Их отправили туда для участия в боевых действиях. Такое заявление сделал врио руководителя ДНР Гагин.
ВС РФ уничтожили катера ВСУ в Керченском проливе
Кораблям Черноморского флота в ходе несения боевой службы удалось выявить и ликвидировать в южной части Керченского пролива принадлежащие Украине безэкипажные полупогружные катера в количестве трех единиц. Они пытались атаковать Крымский мост.
Российские самолеты в Черном море уничтожили катера с украинским десантом
В акватории Черного моря западнее Крымского полуострова российские самолеты морской авиации ликвидировали быстроходные катера ВСУ в количестве четырех единиц. На них находились десантные группы сил специальных операций ВСУ. Речь идет о 50 военных Украины.
ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины
Российские войска в период со 2 по 9 сентября подвергли ударам украинские объекты военной инфраструктуры шесть раз. В ходе ударов ВС РФ задействовали БПЛА и высокоточное оружие. Такое заявление сделал представитель МО РФ Конашенков.
ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
Силы киевского режима подвергли обстрелам село Зерново Суземского района Брянской области. В результате получили повреждения два жилых домовладения. Кроме того, при обстрелах было нарушено энергоснабжение. К счастью, пострадавшие отсутствуют.