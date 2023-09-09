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общество

Мэр заявил об обнаруженных при сносе кафе в центре Новосибирска нарушениях

Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

При сносе кафе в Первомайском сквере Новосибирска выявили нарушения.

В процессе сноса незаконного кафе в Первомайском сквере Новосибирска обнаружили нарушения. Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что под нестационарным объектом был залит фундамент. По словам градоначальника, арендатор сливал канализационные стоки в ливнeвку. Теперь предстоит подсчитать сумму причиненного ущерба. Локоть подчеркнул, что виновнику предъявят счет.

Работы по демонтажу павильона кафе производятся в рамках благоустройства Первомайского сквера по решению суда. Причем собственники зданий делают это своими силами и за свой счет. Что касается собственника Park Cafe, то он дал согласие на это, в то время как собственник Sabai Bar отказался. Анатолий Локоть добавил, что тот будет обязан возместить все затраты.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске опубликовали кадры разрушенного военного завода.

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Павел Фролов
Журналист

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