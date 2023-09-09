Полицейский из Новосибирска в свой выходной задержал пьяного угонщика

В Новосибирске полицейский случайно задержал угонщика и предотвратил ДТП.

Полицейский в Новосибирске задержал угонщика, который чуть не столкнулся с автомобилем полицейского, сообщает «МВД-Медиа». Инцидент произошел в Заельцовском районе, когда младший лейтенант полиции Иван Василевич ехал с семьей на собственном автомобиле. Он заметил, что иномарка маневрирует опасно, наехав сначала на бордюр и повредив колесо, а затем чуть не столкнувшись с его автомобилем.

Понимая, что нарушитель создает реальную опасность для окружающих, Василевич решил начать преследование и догнать автомобиль угонщика. Полицейский открыл дверь его машины, выключил зажигание и затем задержал водителя, 31-летнего жителя Новосибирского района, который ранее был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Через некоторое время на место происшествия прибыл другой мужчина, который объяснил, что остановленное авто принадлежит ему и было угнано неизвестным. Потерпевший утверждает, что он оставил свою машину около магазина и не заблокировал дверь. Когда он вернулся, чтобы забрать свое авто, он обнаружил, что его машина угнана и решил сам осмотреть ближайшие улицы.

Подозреваемого в угоне мужчину передали подразделению ДПС. Анализы показали, что в его крови был алкоголь. Задержанного оштрафовали по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и был приговорили к 10 суткам ареста. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.