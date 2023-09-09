В Новосибирске агроном Шубина исключила опасность заморозков для урожая

В Новосибирске синоптики прогнозируют в ближайшие выходные до -2 градусов.

Заморозки в Новосибирске, которые ожидаются на этих выходных, не скажутся на урожае. Об этом сообщила агроном Людмила Шубина, передает «МК в Новосибирске».

По словам специалиста, резкие температурные перепады даже хорошо сказываются на растениях. Дело в том, что так растения адаптируются к холодам. Что касается плодовых растений, то они успевают подготовиться к будущему урожаю. Агроном подчеркнула, что на клумбах можно будет разве что наблюдать замершие георгины. К таким погодным условиям Шубина призвала относиться философски.

«Заморозки – обычное дело осенью, особенно в Сибири. На будущий урожай это никак не повлияет, а для плодовых растений погода даже благоприятная. Как только похолодает до -1 градуса, растения получат сигнал от природы, что пора готовиться к зиме. Питательные вещества из листьев перейдут в кору и корни, от чего листья и желтеют», — сказала специалист.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске агроном Шубина рассказала о возможной гибели 50% картофеля в сентябре.