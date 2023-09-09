В Новосибирске арестовали владельца АЗС после наезда на ногу полицейскому

Октябрьский районный суд Новосибирска 9 сентября вынес решение в отношении мужчины, наехавшего на ногу полицейскому.

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил Удоденко Д., который наехал на ногу сотруднику полиции при исполнении, в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Управления судебного департамента по региону.

Инцидент случился днем 28 августа текущего года на ул. Татьяны Снежиной. Владелец нелегальной АЗС находился в своем автомобиле «Лада Ларгус», когда к нему подошел лейтенант полиции и попросил показать водительское удостоверение. Со стороны мужчины последовал отказ, он заперся в салоне, а затем нажал на педаль газа. Автомобиль проехал по ноге правоохранителя.

В итоге новосибирец скрылся, но спустя некоторое время его задержали. В отношении Удоденко возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Обвиняемый может провести за решеткой до десяти лет. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске частный продавец бензина наехал на ногу полицейскому.