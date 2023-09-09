В Новосибирске опубликовали кадры разрушенного военного завода

В Новосибирске показали состояние обанкротившегося завода Сибсельмаш.

Жители Новосибирска показали состояние НПО «Сибсельмаш», оборонного завода, который обанкротился в начале 2010-х годов 21 века.

Сибсельмаш — крупнейшее машиностроительное предприятие в Новосибирске и Новосибирской области по производству сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования. Также завод выпускал запорную арматуру и другое оборудование. Завод в современном виде появился в 2003 году на базе государственных предприятий, а в советские времена существовал как самый крупный в стране производитель прицепных сельскохозяйственных машин, а также крупный поставщик оборонной продукции. Его доля доходила до 70 % и до недавнего времени завод продолжал выпускать технологические части артиллерийского выстрела.

Завод прекратил работать к 2013 году: за полгода все производящие мощности остановили, а число работников уменьшили до 506 человек. К этому моменту предприятие было должно кредиторам более 1,3 млрд рублей, а балансовая стоимость всего имущества завода составляла на октябрь 2012 года 1,4 млрд рублей.

В настоящее время завод фактически разрушен. Голые стены, отсутствие любого оборудования, разрушающиеся крыши и горы мусора.