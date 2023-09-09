В Новосибирске подросток в наушниках попал под колеса пассажирского поезда

В Новосибирске поезд совершил наезд на подростка.

В Новосибирске в вечернее время 8 сентября подросток шел по железнодорожному пути в наушниках и попал под колеса поезда. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Как удалось выяснить следователям, накануне вечером пассажирский поезд совершил наезд на несовершеннолетнего на перегоне ст. Обское море — ст. Береговая в Новосибирске. Отмечается, что подросток не заметил приближающегося транспорта.

Согласно имеющимся сведениям, бригада состава предприняла попытку избежать наезда, задействовав экстренное торможение и сигналы, но безуспешно. Подросток получил травмы, его увезли в лечебное учреждение. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК», — сказано в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, полицейский из Новосибирска в свой выходной задержал пьяного угонщика.