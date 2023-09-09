В Новосибирске полицейский забрался в окно и задержал преступника

В Новосибирске сотрудник полиции забрался в окно на втором этаже, чтобы задержать преступника.

В Новосибирске правоохранителю пришлось забраться в окно на втором этаже жилого дома ради поимки преступника. Об этом сообщил Телеграм-канал «ACT-54 Black».

Задержание проходило по адресу улица В. Высоцкого, 50. Телеграм-канал опубликовал соответствующее видео 9 сентября. Причем кадры сопровождаются проигрыванием музыки из фильма о Джеймсе Бонде. Сначала полицейский залез на козырек подъезда, а уже оттуда со стула в окно.

В ролике можно увидеть, как задержанного мужчину забирают на машине полиции. По словам местных жителей, правоохранители разыскивают этого гражданина не впервые. Горожане отметили, что сегодня, как поговаривают, он сорвал цепочку с женщины.

«Чтобы поймать вора, нужно думать и действовать как он», — написано в ТГ-канале «ACT-54 Black».

Как ранее писал Сиб.фм, полицейский из Новосибирска в свой выходной задержал пьяного угонщика.