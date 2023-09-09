В Новосибирске восемь человек выкопали картошку жене бойца СВО

В Новосибирске юнармейцы и соседи помогли семье бойца СВО с работами в огороде.

В селе Толмачёво Новосибирского района десант юнармейцев и неравнодушные соседи помогли собрать урожай супруге участника СВО Романа Торхова. Об этом Сиб.фм сообщила жена военного, который сейчас находится в зоне СВО, Галина Торхова.

«9 сентября группа юнармейцев в красных беретах сделали нам приятный сюрприз. Прислал ребят глава Новосибирского района Андрей Михайлов. Наши соседи тоже не остались равнодушными. Увидев ребят, они присоединились к копке картофеля. Это так неожиданно, что в Новосибирске есть столько неравнодушных людей, готовых оказать помощь и поддержку», — поделилась Галина Торхова.

По словам жительницы села Толмачёво, в красных беретах приехали представители отряда «Звезда» школы №61. Ранее она обращалась в учебное учреждение за помощью, которое организовало поддержку.

У Галины Торховой муж уже дважды отправился в зону СВО. Первый раз – весной 2022 года. Второй раз – три месяца назад. Дома бойца СВО ждёт любящая жена и сын Ярослав школьного возраста. В конце сентября боец должен вернуться домой в отпуск.