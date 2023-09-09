В Новосибирской области 8 и 9 сентября проголосовали 18,45% избирателей

В Новосибирской области подошел к концу второй день голосования на выборах губернатора.

За два дня голосования, 8 и 9 сентября, в Новосибирской области явка составила 18,45%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Отмечается, что свои голоса отдали 385 554 избирателя. При этом не учитывается дистанционное голосование. Избирательные участки сегодня, в субботу, перестали работать в 20:00. Согласно данным избиркома, примерно на 100 избирательных участках региона отдали голоса 100% избирателей, которые подали заявления на голосование дистанционным способом.

Как ранее писал Сиб.фм, явка на выборах губернатора Новосибирской области достигла днем 9 сентября 15,17%. Еще ранее сообщалось, что на выборах губернатора Новосибирской области в первый день проголосовали более 210 тысяч человек. Речь идет о 10,08% от общего числа избирателей в регионе.