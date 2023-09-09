Жители Новосибирской области могут отдать голоса за губернатора в ЛНР

Жители Новосибирской области могут проголосовать на избирательном участке в ЛНР.

Жители Новосибирской области могут воспользоваться для голосования экстерриториальным избирательным участком в Беловодском районе ЛНР. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Проголосовать за губернатора могут жители Новосибирской области, которые задействованы в восстановлении Беловодского района ЛНР. Также прийти на участок и отдать свой голос могут новосибирцы, воюющие на передовой в рамках СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском молодожены пришли на выборы губернатора в день своей свадьбы. Еще ранее стало известно, что избирком поделился первой информацией о явке на выборах губернатора Новосибирской области.