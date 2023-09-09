Жительница Омска получила переломы при спуске по простыням с третьего этажа

Омичка ушла из гостей по простыням через окно и получила сильные травмы.

Жительница Омска попыталась спуститься из окна третьего этажа по связанным простыням, но упала и получила множественные травмы. Об этом сообщает портал Om1.ru.

В сентябре 2023 года 25-летняя девушка пошла в гости к подруге. Утром она обнаружила, что её подруга ушла из своей квартира, и оставила гостью запертой. Оставшаяся в квартире девушка решила, что единственный способ покинуть квартиру на третьем этаже — спуститься по простыням из окна. Она начала спуск, но сорвалась м упала. Как сообщает издание Om1.ru, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб копчика и перелом пяти рёбер.

Аналогичные случаи происходили и в Новосибирске. Так, в июле девушка спустилась на простынях с шестого этажа, сорвалась, упала на дерево, а затем поднялась и ушла с места падения. По всей видимости, она сильно не пострадала.

Менее удачным оказался спуск по простыням в 2022 году. Женщина сорвалась, и ей оказал помощь оказавшийся поблизости мужчина.