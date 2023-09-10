Бастрыкин поручил проверить ситуацию с гибелью рыбы в Оби под Новосибирском

Бастрыкин заинтересовался гибелью рыбы в реке Обь под Новосибирском.

Под Новосибирском граждане рассказали, что прибрежная застройка приводит к гибели рыбы в реке Обь. Произошедшим заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, передала пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Бастрыкин поручил провести проверку, касающуюся нарушения природоохранного законодательства, и доложить о ситуации по ее итогам. Новосибирские следователи приступили к этой работе.

Отмечается, что на Обском море в районе пригородного поселка Голубой Залив была зафиксирована массовая гибель рыбы. Там же местные жители заметили цветение воды. Об этом написала сибирячка в аккаунте приемной главы СК РФ. По ее словам, на фоне загрязненной реки по всему поселку ощущается неприятный запах.

Пользовательница придерживается мнения, что причиной гибели обитателей водохранилища является активная застройка берега и появление лодочной базы с пирсами. Женщина подчеркнула, что не раз обращалась по данному вопросу в уполномоченные органы, но никакого ответа не последовало.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура проводит проверку по инциденту с бортом S7 под Новосибирском.