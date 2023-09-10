Под Новосибирском избирательный участок посетили Дед Мороз и Снегурочка

Под Новосибирском на избирательном участке появился Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.

В Баганском районе Новосибирской области на избирательном участке №1 заметили Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В Телеграм-канале избиркома опубликовали соответствующий снимок. У переодетых в новогодние костюмы избирателей в руках был паспорт, изготовленный из подручных средств. При этом Дед Мороз и Снегурочка взяли с собой для голосования настоящие документы, удостоверяющие личность.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске глава облизбиркома Благо рассказала о явке на выборах губернатора 10 сентября. По ее словам, на три часа дня 10 сентября явка на выборах губернатора составила 24,75%. Свои голоса в общей сложности отдали 517385 избирателей без учета электронного голосования.

Ранее сообщалось, что Александр Карелин призвал жителей Новосибирской области активно голосовать на выборах губернатора.