Под Новосибирском садовод с бензопилой убил умственно отсталого ребёнка

В Новосибирской области произошёл несчастный случай, в результате которого погиб ребёнок.

Трагический инцидент произошел в селе Бочкарево Черепановского района. По данным SHOT, 29-летний садовод, работающий на местной фирме, отправился в лес для заготовки дров на зиму. Его сопровождал 14-летний сын коллеги, который решил помочь ему.

Во время работы, мужчина использовал бензопилу для распиливания сухих деревьев, а подросток занимался складыванием дров в штабеля. В какой-то момент парень неосторожно замешкался, а садовод, не заметив этого, не успел предупредить его о падающей ветке. К сожалению, огромный сук упал на голову мальчика, и он скончался на месте до приезда скорой помощи. Известно, что погибший учился в специальной школе из-за своей умственной отсталости.

Садовод был задержан, а против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В случае признания виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Новосибирске водитель Mazda пострадал в жёстком ДТП.