Под Новосибирском в ДТП перевернулась грузовая «ГАЗель»

Под Новосибирском произошло ДТП с «ГАЗелью».

На Ордынской трассе, недалеко от Верх-Тулы в Новосибирском районе, перевернулась грузовая «ГАЗель» в результате дорожной аварии. Об этом сообщил Телеграм-канал «ACT-54 Black», предоставив соответствующее видео от очевидцев.

Отмечается, что на трассе столкнулись две машины, в результате чего белая «ГАЗель» легла на бок. На месте происшествия работает эвакуатор.

«Наши подписчики прислали видео, на котором видны пострадавшие», — написано в Телеграм-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, в Первомайском районе Новосибирска в лоб столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на улице Баганская. У обоих автомобилей, Toyota и Renault, сильно повреждены передние части корпуса. Мужчина за рулем Renault не пострадал, женщина за рулем Toyota госпитализирована.