Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес?

Согласно свежим открытиям в области диетологии – чтобы похудеть, надо есть! Портал «СИб.фм» публикует полный список жиротопных продуктов.
Сразу оговоримся, что наши экспертов в области сбалансированного и здорового питания — это не кратковременная диета, так должен питаться каждый человек, который хочет быть здоровым и стройным, жить дольше и лучше. Для начала стоит понять, есть ли у вас лишний вес. Определить норму поможет обычный портняжный метр – измерьте им окружность своей талии на уровне пупка: мужская норма – менее 94 см, женская – менее 80 см. За пределами этих цифр ставится диагноз ожирение, уверяет врач-диетолог российской клиники «Авеню» Виктория Залесская.
По её экспертному мнению, питание при похудении должно быть разнообразным и сбалансированным. Из белковых продуктов предпочтение отдаётся мясу красных жирных сортов (говядина, баранина), рыба (желательная дикая, не фермерская которая выращена вне воли), яйца, кисломолочные продукты. А вот полностью исключить полностью придётся быстрые углеводы: сладости, сладкие напитки, изделия из белой муки (восполнять углеводы за счет овощей и фруктов, лучше в свежем виде).
Продукты, которые можно употреблять без ограничения:
- капуста (все виды), грибы, огурцы, помидоры, перец;
- салат листовой, зелень, шпинат, щавель;
- чай, кофе без сахара и сливок;
- питьевая негазированная вода;
- мясо: баранина, индейка, телятина, говядина (курятину исключить, она содержит много гормонов и антибиотиков (курицу можно есть только домашнюю);
- рыба дикая;
- кабачки, баклажаны, свекла, морковь, стручковая фасоль, редис, редька, репка, зеленый горошек (овощи можно употреблять в сыром, отварном, парном, запеченном виде, жарить не рекомендовано).
Отметим, что использование жиров (масла, майонеза, жиров) в приготовлении блюд не допускается.
Продукты для умеренного употребления (половина от привычной порции):
- молоко и кисломолочные продукты нормальной жирности (лучше домашние, но не использовать обезжиренные молочные продукты);
- картофель отварной (лучше приготовить на пару);
- зрелые зерна бобовых (горох, фасоль, чечевица);
- цельнозерновые крупы — не более 6 ст. ложек в порции (исключить манку, белый рис, каши быстрого приготовления);
- супы овощные, мясные и рыбные, приготовленные на втором бульоне (первый слить);
- макаронные изделия, приготовленные al dente (только из твердых сортов пшеницы) — не более 6 столовых ложек в порции;
- хлеб и хлебобулочные изделия (не сдобные): хлеб грубого помола или цельнозерновой по 1-2 кусочка в день;
- фрукты (кроме тех, которые указаны в списке «исключить», читай ниже по тексту);
- орехи, семечки;
- яйца.
Продукты, которые надо исключить:
- масло растительное (2 ст. ложки в сутки, желательно растительное, льняное) и только нерафинированное;
- майонез;
- мясо, выращенное с использованием гормонов и антибиотиков (свинина и курятина);
- копчености, колбасные изделия, сосиски, сардельки;
- консервы мясные, рыбные;
- сахар, мёд;
- фрукты и ягоды: бананы, виноград, финики, арбуз, дыня;
- варенье, джемы;
- конфеты, шоколад (если сильно хочется – 1\4 плитки черного шоколад с содержанием какао 70-90%);
- пирожные, торты и другие кондитерские изделия;
- печенье, изделия из сдобного теста;
- мороженое;
- сладкие и газированные напитки;
- алкогольные напитки (допускается 250 мл сухого красного вина, 50-100 мл водки – максимум 2 раза в неделю). Пиво полностью исключить!!!