Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес?

Согласно свежим открытиям в области диетологии – чтобы похудеть, надо есть! Портал «СИб.фм» публикует полный список жиротопных продуктов.

Сразу оговоримся, что наши экспертов в области сбалансированного и здорового питания — это не кратковременная диета, так должен питаться каждый человек, который хочет быть здоровым и стройным, жить дольше и лучше. Для начала стоит понять, есть ли у вас лишний вес. Определить норму поможет обычный портняжный метр – измерьте им окружность своей талии на уровне пупка: мужская норма – менее 94 см, женская – менее 80 см. За пределами этих цифр ставится диагноз ожирение, уверяет врач-диетолог российской клиники «Авеню» Виктория Залесская.

По её экспертному мнению, питание при похудении должно быть разнообразным и сбалансированным. Из белковых продуктов предпочтение отдаётся мясу красных жирных сортов (говядина, баранина), рыба (желательная дикая, не фермерская которая выращена вне воли), яйца, кисломолочные продукты. А вот полностью исключить полностью придётся быстрые углеводы: сладости, сладкие напитки, изделия из белой муки (восполнять углеводы за счет овощей и фруктов, лучше в свежем виде).

Продукты, которые можно употреблять без ограничения:

- капуста (все виды), грибы, огурцы, помидоры, перец;

- салат листовой, зелень, шпинат, щавель;

- чай, кофе без сахара и сливок;

- питьевая негазированная вода;

- мясо: баранина, индейка, телятина, говядина (курятину исключить, она содержит много гормонов и антибиотиков (курицу можно есть только домашнюю);

- рыба дикая;

- кабачки, баклажаны, свекла, морковь, стручковая фасоль, редис, редька, репка, зеленый горошек (овощи можно употреблять в сыром, отварном, парном, запеченном виде, жарить не рекомендовано).

Отметим, что использование жиров (масла, майонеза, жиров) в приготовлении блюд не допускается.

Продукты для умеренного употребления (половина от привычной порции):

- молоко и кисломолочные продукты нормальной жирности (лучше домашние, но не использовать обезжиренные молочные продукты);

- картофель отварной (лучше приготовить на пару);

- зрелые зерна бобовых (горох, фасоль, чечевица);

- цельнозерновые крупы — не более 6 ст. ложек в порции (исключить манку, белый рис, каши быстрого приготовления);

- супы овощные, мясные и рыбные, приготовленные на втором бульоне (первый слить);

- макаронные изделия, приготовленные al dente (только из твердых сортов пшеницы) — не более 6 столовых ложек в порции;

- хлеб и хлебобулочные изделия (не сдобные): хлеб грубого помола или цельнозерновой по 1-2 кусочка в день;

- фрукты (кроме тех, которые указаны в списке «исключить», читай ниже по тексту);

- орехи, семечки;

- яйца.

Продукты, которые надо исключить:

- масло растительное (2 ст. ложки в сутки, желательно растительное, льняное) и только нерафинированное;

- майонез;

- мясо, выращенное с использованием гормонов и антибиотиков (свинина и курятина);

- копчености, колбасные изделия, сосиски, сардельки;

- консервы мясные, рыбные;

- сахар, мёд;

- фрукты и ягоды: бананы, виноград, финики, арбуз, дыня;

- варенье, джемы;

- конфеты, шоколад (если сильно хочется – 1\4 плитки черного шоколад с содержанием какао 70-90%);

- пирожные, торты и другие кондитерские изделия;

- печенье, изделия из сдобного теста;

- мороженое;

- сладкие и газированные напитки;

- алкогольные напитки (допускается 250 мл сухого красного вина, 50-100 мл водки – максимум 2 раза в неделю). Пиво полностью исключить!!!