Тихий убийца: врач рассказала о смертельной опасности храпа

Медики предупредили, что храп может привести к остановке дыхания во сне или синдрому обструктивного апноэ. Хорошая новость в том, что этот недуг хорошо поддаётся лечению. Портал «Сиб.фм» публикует новейшие методики быстрого избавления от смертельно опасного апноэ.

Храпящий человек может попросту задохнуться во сне, уверят российские медики. Согласно свежим данным, собранным по всему миру, у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) вероятность внезапной смерти от всех причин примерно вдвое выше по сравнению с людьми без этого заболевания. Также этот недуг приводит к двукратному увеличению риска летального исхода от всех сердечно-сосудистых заболеваний (увеличивается с наступлением пожилого возраста), уверяют учёные Пенсильванского университета.

А вот своевременное лечение апноэ снижает риск первичного инсульта, инфаркта, нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности на 71% выше по сравнению с пациентами, которые отказываются лечить свой храп, подсчитали ученые из Канзасского университета.

Их мнение подтверждают и медики нашей страны: «Если человек храпит, то это достаточно веское основания для посещения врача», предупреждает врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. По его экспертным многолетним наблюдениям, апноэ (ночной храп) относится к серьезным заболеваниям, но хорошо поддается лечению и часто связано с избыточным весом: «Дыхание во сне начинает становиться малоэффективным, снижается уровень насыщения крови кислородом, что в определенный момент и приводит к остановке дыхания и последующей смерти», пояснил он.

Российскими медиками был выявлен и ещё одни любопытный факт: «Хронические храпуны в десять раз чаще остальных попадают в ДТП», уверяет опытный врач-сомнолог Ирина Царева. По её словам и согласно статданным, в нашей стране ежегодно от инфаркта умирает более 100 тысяч человек, а от инсульта — свыше 50 тысяч, и среди них в три раза больше храпунов, чем людей, у которых нет этой проблемы.

Однако апноэ (ночной храп, приводящий к смерти) лечится. Методик современная медицина изобрела массу, рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Савков. По его словам, модно начать с эффективных упражнений для дыхательных мышц и на мышцы глотки (при открытом рте произносить звук «и» — этот звук подтягивает мышцы неба) или регулярно ходить дома на пяточках (укрепляет подъязычную область), а также применять специальные спреи от храпа (если нет аллергии) или надевать на ночь специальные силиконовые насадки (можно найти в любой аптеке).