В Новосибирске без вести пропала 34-летняя женщина с двумя сумками

Жительница Новосибирска перестала выходить на связь с 7 сентября.

В Новосибирске без вести пропала 34-летняя женщина Анастасия Скулкина. Об этом 10 сентября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз ее видели в Кировском районе, с 7 сентября она на связь не выходит. В день исчезновения у нее с собой были две сумки. Особые приметы: носит очки.

Пропавшую описывают как женщину ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми кудрявыми волосами, серо-голубыми глазами. В день исчезновения Анастасия была одета в бежевую куртку до колена, синие джинсы, светло-коричневый свитер, черные ботинки и светло-оранжевый шарф.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анастасии, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске без вести пропала 15-летняя девушка.